Herbsttypologie: So machen Stiere das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Ihnen macht ein Wochenende bei Regen in Ihrem muckeligen Zuhause gar nichts aus, lieber Stier! Sie haben keine Angst davor, etwas zu verpassen, wie andere Sternzeichen. Für Sie fühlt sich die Ruhe und Entspannung, die mit dem Herbst einkehrt, genau richtig an. Nun können Sie sich in Ihrer Komfortzone zurückziehen, ohne dass jemand etwas anderes von Ihnen erwartet.

Genau das ist allerdings auch der kritische Aspekt für Stiere im Herbst. Jetzt haben Sie noch seltener die Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen, etwas Neues zu probieren und vertraute Pfade, auf denen Sie sich so sicher und wohl fühlen zu verlassen. Das ist in der Regel auch nicht schlimm, allerdings ist es für unsere persönliche Entwicklung immer gut, wenn wir ab und zu Raum für neue Erfahrungen lassen.

Ihr Tipp für den Herbst:

Genießen Sie den Herbst in vollen Zügen, lieber Stier! Das haben Sie sich verdient und daran ist auch nichts verkehrt. Aber verkriechen Sie sich nicht zu sehr in Ihren vier Wänden, sondern bewahren Sie sich Ihren Sinn für Spannung und Abenteuer - auch wenn dieser weniger ausgeprägt ist als bei anderen Sternzeichen. Denken Sie dafür an dieses Mantra: "Auch wenn der Herbst mir Ruhe bringt, lasse ich Abenteuer in mein Leben."