Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Skorpion

Sie stehen unter dem direkten Einfluss von Saturn. Er bedrängt Sie, drückt auf Ihr Sternzeichen. Das mag eine Belastung sein, aber ist kein Nachteil. Der alte Quälgeist holt das Beste aus Ihnen heraus.

Ihre Hoffnung: Betrachten wir das Halbjahr. Sie stehen auf der einen Seite unter dem Druck von Saturn, der Sie zu immer besseren Leistungen drängt, mit nichts zufrieden ist. Und auf der anderen Seite Jupiter im aufbauenden Trigon zu Ihnen, der Ihnen glückliche Fügungen zuspielt. Ein Erfolgsgespann, aus dem die wirklich großen Errungenschaften sind. Es fällt Ihnen nichts in den Schoß, aber Sie werden nicht eher ruhen, nicht eher aufgeben, bis Sie das Beste aus einer Möglichkeit, aus einer Chance herausgeholt haben. Sie sind so voller Zuversicht, so voller Ehrgeiz, dass Sie Ende 2014 garantiert keine finanziellen Schwierigkeiten mehr haben.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Sie erschaffen in Ihrem Leben eine ganz neue sichere Basis. Sie sind sehr streng zu sich selbst. Auch in der Partnerschaft, auch in Freundschaften rigoros. Ihr Partner wird es nicht einfach haben. Sie erwarten den absoluten Zusammenhalt. Sie bauen an einer neuen Existenz, in der alles stimmen muss, das Geld , der Erfolg im Beruf, aber auch die Liebe. Was auf wackeligen Beinen steht, wird Ihren Ansprüchen nicht mehr genügen.

Die Gefahr 2014: Dass Sie vorschnelle Entscheidungen treffen, dass Sie auf Konfrontationskurs gehen, bevor Sie sich die Konsequenzen überlegt haben. Das kann in der Partnerschaft viel zerstören, was Sie später bereuen könnten. Auch in Freundschaften, aber auch im Beruf. Überlegen Sie gut, treffen Sie keine spontanen Entscheidungen. Wäre ein Fehler.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

