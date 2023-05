Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Schütze

Sie brauchen sich bestimmt keine Sorgen über 2014 machen, auch wenn Saturn Ihnen nicht so ganz entspricht. Der lässt Sie in Ruhe, Sie können leben, sich freuen, genießen. Die Sterne meinen es gut mit Ihnen.

Ihre Hoffnung: Sie werden viel ausprobieren, viel erleben. Mars im Sextil feuerte Sie in den ersten sieben Monaten an. Ein Gefühl, eine Sehnsucht nach der großen Freiheit, nach Unabhängigkeit von Zwängen, von Pflichten und Einschränkungen erfüllt Sie. Das ist Ihre Grundstimmung. Also, nicht dem Traum nach der ganz großen Liebe, sondern eher nach der Befreiung von Zwängen. Sie werden flirten, Sie werden sich vielleicht auch ein bisschen verlieben, aber die ewige Bindung, den großen Zusammenhalt suchen Sie nicht.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Sie sind ganz offen für den Beruf, für das Geldverdienen und Sie werden unter dem Einfluss von Mars und Jupiter (im zweiten Halbjahr) vor erstaunliche Möglichkeiten gestellt. Türen öffnen sich. Sie lernen Menschen kennen, die Sie bewundern, die Sie weiterbringen. Plötzlich ist das Angebot für den unerwarteten Traumjob da. Alles ist möglich.

Die Gefahr 2014: Wie immer haben Sie große Pläne, sehr hohe Ziele, aber wenn dafür der Kleinkram erledigt werden muss, sind Sie nicht so begeistert, wie man es eigentlich von Ihnen gewohnt ist. Ihr Problem auch 2014, wobei jetzt allerdings ein ungewohnt hartnäckiger Saturn hinter Ihnen steht, der sich ab und zu meldet, Ihnen keine Ruhe lässt. Das nervt vielleicht, aber bringt Sie weiter.

