Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Waage

So etwas wie Sie erlebt der Mensch sehr selten in seinem Leben. Sieben Monate tanzt der Mars durch Ihr Sternzeichen. Sieben Monate Leidenschaft, Schwung und überschäumende Lebensfreude .

Ihre Hoffnung: Das wird sicherlich kein nettes, besinnliches, kuscheliges Jahr. Neben wohl einigen Liebesabenteuern erleben wir eine Waage, die ganz anders ist, als jene, die Sie selbst sich vorstellen, die Sie selbst gewohnt sind. Sie treffen schier blitzartig Ihre Entscheidungen, räumen alles zur Seite, was Ihr Leben bislang behindert hat. Sie setzen sich durch. Es geht aufwärts. Nicht nur in den ersten Monaten. Ab dem 16. Juli unterstützt Sie auch Jupiter.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Wenn Sie Single sind, haben Sie die Möglichkeit den Traumpartner Ihres Lebens kennenzulernen. Aber das ist nicht alles: Glückliche Fügungen spielen Ihnen im zweiten Halbjahr ungeahnte Möglichkeiten zu. Sie bekommen ein berufliches Angebot, den Job, der genau Ihren Stärken, Ihren einmaligen Talenten eines Menschen entspricht, der ausgleicht, der andere miteinander verbindet, der Geschäftspartner zusammenbringt und damit viel Geld einbringt.

Die Gefahr 2014: In der Stärke eines Menschen ist oft auch die Schwäche verborgen. Neuer Schwung, neue Entschlossenheit, kann Sie natürlich auch zu Fehlentscheidungen verleiten. Aber deshalb sollten Sie sich nicht zum Zögern verleiten lassen. Am Ende, ganz am Ende, werden Sie sehen, wird es Ihnen bewusst, dass Sie trotz allem richtig gehandelt haben.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Waage!

