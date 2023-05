Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Wassermann

Sie werden das, was Ihr Glück ist, oft als einen unangenehmen Zwang empfinden. So wie man eben diesen Schulmeister Saturn empfindet. Besonders Sie, wenn er nervt, wenn er drängt und dennoch die große Chance ist.

Ihre Hoffnung: Ihr Jahr teilt sich in zwei Hälften. Bis Ende Juli drängen Sie Uranus und Mars, entfachen Ihren Ideenreichtum, Ihren Erfindergeist. Und danach zünden Uranus und Jupiter manchen genialen Einfall. Aber wie Sie eben so sind, finden Sie Ihre Idee von gestern uralt und haben keinen Drang, sich noch länger mit ihr zu beschäftigen, sie auch zu verwirklichen. Und jetzt meldet sich Saturn, der Sie im Quadrat zu Ihnen dazu zwingt, mehr Hartnäckigkeit zu entwickeln.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Der lästige Zwang von Saturn, aber in der zweiten Jahreshälfte auch das Glück von Jupiter sind wie zwei Freunde, die sich ergänzen. Saturn lässt Sie nicht los, setzt Sie unter Druck, zwingt Sie, weiter an Ihren Ideen zu arbeiten, und Jupiter schenkt Ihnen das Glück, dem richtigen Menschen zu begegnen, der aus Ihrer Genialität ein Geschäft macht. Er sorgt für den Glücksfall, der Ihnen hilft, sich durchzusetzen, eben mit Ihrem klugen Verstand auch Geld zu machen.

Die Gefahr 2014: Ihre Experimentierfreude, Ihr Entdeckergeist beschränken sich in diesem eher ernsten Jahr nicht nur auf die Berufsebene, sondern schleichen sich auch in die Beziehung . Uranus macht Sie sehr spontan und ziemlich unzuverlässig. Sie riskieren für ein kleines Abenteuer, für flüchtige Gefühle etwas, was seit Jahren schon gewachsen ist.

