Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Steinbock

Es ist Ihr Jahr, in dem Ihr Herrscherplanet Saturn regiert. Sie sind es gewohnt, zu rackern, äußerst diszipliniert zu schuften für Ihren Erfolg. Und gerade unter dem Einfluss Ihres strengen kosmischen Lehrmeisters ist das nicht der Fall. Es fällt Ihnen zu.

Ihre Hoffnung: Das haben Sie Neptun zu verdanken – und in der ersten Jahreshälfte auch Jupiter. Sie erleben seltsame Fügungen, die Sie vielleicht Zufälle nennen. Sie sind am richtigen Platz, glänzen mit der außergewöhnlichen Leistung, gerade im richtigen Moment, wenn man eine Führungsposition besetzen will. Sie spielen im Lotto , erhalten eine Erbschaft gerade dann, wenn Sie das Geld dringen nötig haben. Sie finden die Wohnung, die Sie schon seit Langem gesucht haben.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Ihre Ausstrahlung, Ihr Führungstalent überzeugt wichtige Menschen. Sie finden bei Verhandlungen um einen neuen Kredit bei der Bank genau die richtigen Worte. Sie nehmen die Menschen ein, Freunde, Chefs, Partner, die Familie in wichtigen Situationen. Ihr Auftreten ist einfach einmalig. Sie werden 2014 vor Möglichkeiten stehen, mit denen Sie nie zuvor gerechnet haben. Dieses Jahr kann alles in Ihrem Leben radikal verändern.

Die Gefahr 2014: Dass Sie in Ihrem Ehrgeiz, in Ihrem Fleiß und in Ihrer Pflichterfüllung das Leben vergessen, die Liebe vergessen. Man kann sich sehr schnell von Menschen entfernen, man kann sie aus seinen Augen verlieren, wenn man sich nur noch in die Arbeit vergräbt.

