Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Jungfrau

Merkur und auch Mars haben keinen sehr starken Einfluss auf Ihr Sternzeichen, Venus ist schwach (rückläufig), nur die Sonne treibt Sie im Trigon an. Sie sind im Augenblick ziemlich unzufrieden, besonders mit sich selber, und Sie werden von Ängsten um Ihre Existenz geplagt. Obwohl kein direkter Grund dafür vorhanden ist.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Bleiben Sie so, wie Sie sind. Planen Sie so kritisch , so nüchtern und methodisch, wie Sie es gewohnt sind. Keine spontanen, unüberlegten Entscheidungen, zu denen selbst Sie derzeit neigen könnten. Sie wissen genau, was Ihnen jetzt Geld und Erfolg bringt – Sie haben es hundertmal durchdacht, analysiert, verworfen und wieder in die Hand genommen. Aber lassen Sie sich nicht von anderen, von Zweiflern und Schwarzsehern verunsichern, vertrauen Sie Ihrem Gespür fürs Geld, Ihrem Geschäftssinn. Der Kopf ist nicht alles, besonders jetzt kommt es auf Ihr Bauchgefühl an. Hören Sie auf Ihre Eingebungen.

Einzige Gefahr dabei: Sie erkennen nicht, wer Ihnen weiterhilft und wer Sie nur bremst. Bauen Sie Ihr Misstrauen, Ihre Ängste ab.

