Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Sternzeichen Löwe

Aufgepasst, lieber Löwe! Denken Sie, Sie haben schon alles erreicht? Falsch gedacht! Der Fische-Vollmond zeigt Ihnen deutlich, dass noch Luft nach oben ist. Ob beruflich oder privat – er lässt auch Träume wahr werden, die bisher zu Enttäuschungen führten. Es eröffnen sich neue Horizonte, die Sie staunen lassen werden. Ja, Sie wissen, was Sie wollen, aber jetzt zeigt Ihnen der Vollmond, dass noch so viel mehr möglich ist. Auch Glücksplanet Jupiter steht in den Startlöchern, um Sie zu neuen Zielen zu begleiten. Er flüstert Ihnen geheime Botschaften zu und führt Sie zum großen Lebensglück. Hören Sie genau hin und folgen Sie dem Ruf Ihrer Träume! Es ist Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen und nach den Sternen zu greifen.