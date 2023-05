Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Löwe

Das falsche Wort, Kritik können Sie zutiefst verunsichern, so dass Sie in tiefen Selbstzweifeln und auch in innerer Wut erstarren. Sie stehen unter dem Zwang, dass jeder Tag einmalig ist und dass Sie selbst besser sind als all die anderen. Auch großzügiger zu sein, was ausgenutzt wird.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Vielleicht hat man in Ihrer Kindheit Geschwister vorgezogen. Oder Nachbarkinder als besser, als leuchtende Beispiele hingestellt. Aber auch möglich, dass dieses Trauma in einem vorigen Leben entstand, in dem Ihre Familie, die angesehen war, was zu sagen hatte, in eine Pleite stürzte. Vielleicht aus Ihrer Schuld.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Großspurigkeit, Eitelkeit, selbstgefälliges Wesen, das sich aber schnell erschüttern lässt. Sie leben in der ständigen Angst vor dem Verlust von Ansehen, von Respekt, den Sie meist nur mit finanziellen Werten verbinden. Sie haben Angst, nicht genügend beachtet, genügend geliebt und bewundert zu werden. Und Sie haben Angst vor Autoritäten.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie stehen nicht unter dem direkten Einfluss des Chiron, aber seine Magie wirkt befreiend auf Sie, erlöst Sie vom ewigen Leistungsdruck. Sie sind zufrieden mit dem, was Sie haben. Sie sind sogar stolz auf alles, was Sie erreichten und genießen es. Sie sind dankbar für Ihr Leben, dankbar für die Menschen, die dieses Leben mit Ihnen teilen. Sie fühlen sich so unbekümmert, frei.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Löwe!

