Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Jungfrau

Sie trauen sich oft selbst nichts zu, holen sich angstvoll die Rückversicherung für Ihre Entscheidungen bei anderen. Sie haben Angst vor Prüfungen, so dass Sie in Ihren Träumen oft die Schulzeit wiedererleben. Sie haben Angst vor dem Chaos, in das Sie Niederlagen stürzen könnten.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Vielleicht war Ihre Kindheit von chaotischen Verhältnissen geprägt. Oder auch eine Zeit in einem vorigen Leben, in der Sie in Ihrer Familie die emotionale Sicherheit vermissten, die vielleicht im Chaos eines Krieges untergegangen ist. Aber das selbe Trauma kann auch entstehen, wenn sich die Eltern scheiden lassen oder sich nicht um Ihr Kind kümmern können.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Ständige Angst etwas falsch zu machen, den Erwartungen vom Partner, vom Chef, von Freunden nicht zu genügen. Das Bedürfnis, sich extrem anzupassen, nicht durch einen allzu individuellen Lebensstil aufzufallen, überhaupt nicht aufzufallen. Aber auch Neid auf die Erfolge anderer.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie stehen unter einem sehr starken Einfluss des Chiron, der in einer herausfordernden Opposition zu Ihnen steht. Er wirkt heilsam auf Ihre ständigen Ängste, Sie fühlen sich gesund und fit, fühlen sich wohl zwischen den Menschen, die Ihnen nahe stehen. Mit ein bisschen mehr Zuversicht können Sie das alte Misstrauen abbauen und ein neues Vertrauen in das Leben aufbauen. Sie ruhen jetzt in sich und gönnen sich auch was. Das Leben kann so schön sein!

