Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Krebs

Sie klammern, Sie ersticken die Menschen, die Sie lieben, mit Fürsorglichkeit. Sie leben in der ständigen Angst, verlassen zu werden. Sie hatten deshalb schon heftige Auseinandersetzungen mit Partner und Kinder, die sich befreien wollten. Ihr schlimmstes Schreckensszenario, ist dass Ihre Familie auseinanderbricht.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Vielleicht erlebten Sie eine Trennung der Eltern, die sich sehr tief bei Ihnen eingegraben hat. Vielleicht hat Sie Kälte, Lieblosigkeit zwischen den Erwachsenen geprägt oder Sie fühlten sich selbst ungeliebt – ohne dass es Ihnen bewusst wurde. Auch möglich, dass Ihre Familie , vielleicht auch in einem vorigen Leben, zerbrochen ist oder im Krieg ausgelöscht wurde.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Flucht in eine Traumwelt, in der alles stimmt. Wunschdenken, Mangel an eigener Meinung, die Sie aufgeben, um geliebt zu werden. Traumatische Angst vor Streit, in dem die Familie zerbrechen könnte. Mangel an Eigenständigkeit, weil Sie sich vollkommen von der Meinung anderer abhängig machen. Schüchternheit.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Chiron in den Fischen steht in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen. Sie fühlen sich geborgen, von Ihrer Familie geliebt, weil Sie die Menschen nicht mehr unter Druck setzen, nicht die ständigen Beteuerungen und Liebesschwüre erwarten, sondern Selbstsicherheit verbreiten. Die Menschen spüren, dass Sie sich auf Sie verlassen können, ohne dass Sie dafür nicht ständig etwas beweisen müssen. Sie lieben unbekümmert, leicht, voller Lebensfreude.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Krebs!

