Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Stier

Sie gönnen sich nichts, Ihr Umgang mit dem Geld ist von ängstlicher Sparsamkeit geprägt. Oft können Sie nicht schlafen, weil tiefe Sorgen um Ihre Existenz Ihre Nächte bevölkern. Sie leben in ständiger Angst um das Bisschen, das Sie besitzen.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Vielleicht war Ihre Kindheit von Armut und Entbehrungen geprägt. Oder vielleicht übertrugen Ihre Eltern Ihre eigenen Existenzängste auf Sie, dessen Sie sich nicht bewusst sein müssen, was schon in einem sehr frühen Stadium passiert sein kann.

Vielleicht tragen Sie auch die Gene von Menschen in sich, die vertrieben wurden, die alles verloren haben. Vielleicht Dramen aus einem vorigen Leben.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Geiz, tiefe Existenzängste, die Ihnen die Freude am Leben nehmen. Auch Eifersucht und besitzergreifende Art in Ihrer Beziehung , die zu schweren Problemen mit dem Partner führen. Kleinkariertes Denken, das am Alten, am Gewohnten klebt, und Sie um Chancen eines finanziellen Gewinns bringt, weil Sie sich nichts trauen.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie stehen unter dem direkten Einfluss des Chiron in den Fischen, er nimmt ein Sextil zu Ihnen ein. Sie überwinden Ihre Ängste, kleben nicht mehr so sehr am materiellen Denken. Sondern genießen mit Ihren Freunden, fühlen sich geliebt, aufgehoben zwischen ihnen. Sie finden Lebensfreude. Sie freuen sich über eine wieder erwachte Natur. Ihre Distanz zum Geld lässt Sie neue Chancen erkennen, ohne Stress zu Geld zu kommen.

