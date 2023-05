Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Zwillinge

Sie haben viele Freunde. Aber niemand, der Ihnen wirklich ganz nahe ist. Sie machen den Menschen was vor, spielen Ihnen tiefe Gefühle vor, wahre Freundschaft vor. Und glauben, dass Sie diesen Freundschaften nicht gerecht werden, dass Sie nicht die Liebe empfinden, die Sie sich vorstellen, wie sie sein sollte.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Sie wurden enttäuscht, Sie fühlten sich ungeliebt, vielleicht in Ihrer Kindheit, ohne dass Ihnen das heute bewusst ist. Vielleicht wurden Sie auch in einem vorigen Leben von Menschen verraten, die vorgaben, zu Ihnen zu halten. Deshalb misstrauen Sie der Liebe, gehen auf geistige Distanz.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Zweifel, Zynismus, Sie ziehen Gefühle ins Lächerliche, weil Sie Angst vor der Tiefe, vor wahrer Hingabe haben, die Ihnen neue Verletzungen zufügen könnte. Und Sie haben ein permanent schlechtes Gewissen gegenüber Freunden, gegenüber dem Partner, weil Sie glauben, ihn zu wenig zu lieben. Und Sie ziehen finanzielle Schwierigkeiten an, weil Sie sich verzetteln, nichts zu Ende bringen. Im Grunde wollen Sie sich auf das Leben nicht einlassen.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie stehen unter keinem direkten Einfluss des Chiron, aber das befreiende Klima nimmt Ihnen den Druck des schlechten Gewissens. Sie fühlen sich Ihrem Partner nahe, weil Sie die Partnerschaft nicht mehr als Druck, als Verpflichtung empfinden. Sie können sich in der Liebe fallen lassen, sich hingeben, was ganz neue Gefühle erzeugt. Und Ihre Existenz scheint Ihnen sicherer, stabiler, weil Sie neues Vertrauen in Ihre Ziele und Aktivitäten entwickeln.

