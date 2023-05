Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Waage

Sie suchen den Frieden, sind süchtig nach der Harmonie zwischen den Menschen. Dafür gehen Sie immer wieder Kompromisse ein, unter denen Sie leiden. Und leben dabei in der Angst, sich abhängig zu machen, zu viel von sich selbst aufzugeben. Aber das Bedürfnis nach Frieden ist stärker.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Eltern, die sich ständig gestritten haben, vielleicht noch bevor Sie überhaupt auf die Welt kamen, so dass Ihnen der Unfrieden nicht wirklich bewusst ist. Eine Scheidung der Eltern oder eine traumatische Trennung in einem vorigen Leben kann sehr tiefe Spuren hinterlassen haben. Genauso wie Krieg, Hass zwischen den Menschen, Familienfehden, Feindschaften.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Sie leiden schier körperlich unter einem angespannten Klima in der Familie oder im Beruf . Nichts verunsichert Sie mehr als laute Worte. Sie leiden unter einer panischen Angst vor Streit, die Sie bis in Ihre Träume verfolgt. Diese Angst bestimmte auch schon in Ihrer Kindheit Ihren Umgang mit Freunden.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie ruhen in sich, sind erfüllt von einer inneren Balance. Was Ihr Selbstbewusstsein stärkt, das sich nicht von äußeren Spannungen beeinflussen lässt. Es ist Ihnen bewusst, dass unterschiedliche Meinungen nicht Streit bedeuten. In Ihnen wächst der Mut zu einem klaren Urteilsvermögen, zu dem Sie auch stehen. Chiron weckt in Ihnen das Bedürfnis nach ehrlichen, offenen Gesprächen, die eine neue Nähe, neue Wärme und ein neues Verständnis füreinander ermöglichen – im Beruf und privat.

