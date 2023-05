Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Krebs

Sie kamen als Krebs auf die Erde, getauft mit dem Element Wasser . Das bedeutet, dass Ihre Aufgabe etwas ganz Besonderes ist. Sie sollen den Menschen daran erinnern, dass er ein Seelenwesen ist. Das gelingt Ihnen auf verschiedenste Art und Weise, zum Beispiel indem Sie Ihre mütterliche Liebe verschenken und für andere da sind, sich um sie kümmern. Allein Ihre liebevolle Nähe erinnert andere Menschen daran, dass in Ihnen eine Seele wohnt.

Wenn Sie in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne herantragen, müssen Sie gleichzeitig versprechen, die Erfüllung Ihres Wunsches voll und ganz in den Dienst Ihres Karmas zu stellen. Nur wenn Sie das versprechen, kann Ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Denken Sie sich daher aus, was Sie unternehmen werden, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Das müssen Sie tun, bevor Sie Ihren Wunsch aussprechen. Schritt für Schritt müssen Sie wissen, was Sie tun. Überlassen Sie nichts dem Zufall.

