Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Löwen

Sie kamen als Löwe auf die Welt. Ihr Element ist Feuer . Damit ist gemeint, dass Sie Freude unter die Menschen tragen sollen. Nicht die oberflächliche Freude, wie sie zum Beispiel ein Witz auslöst, sondern die tiefe Freude des Herzens, also inneres Glück und Zufriedenheit. Zu allererst sollen Sie dieses Gefühl selber leben. Denn dann springt Ihre Lebensfreude auf Ihre Mitmenschen über. Wenn Sie lachen, und Ihr Lachen aus Ihrem Herzen kommt, dann stecken Sie damit auch andere Menschen an und machen sie glücklich.

Wenn Sie in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne richten, dann müssen Sie versprechen: Wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht, dürfen Sie ihn nicht eigennützig verwenden, sondern müssen ihn mit Ihren Mitmenschen teilen, sodass die Herzensfreude in dieser Welt noch größer werden kann. Überlegen Sie sich zuvor ganz genau, Schritt für Schritt, was Sie machen. Nur dann werden die Perseiden auf Ihren Wunsch eingehen und ihn erfüllen.

