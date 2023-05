Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Steinbock

Sie kamen als Steinbock in diese Welt und wurden mit dem Element Erde getauft. Das verpflichtet Sie. Ihr Karma lautet, dafür zu sorgen, dass alles und jeder seinen Platz hat, dass die Gemeinschaft genauso einen Wert hat wie jeder Einzelne. Dafür haben Sie die Fähigkeit, eine übergeordnete Perspektive einzunehmen. Niemand kann das so gut wie Sie. Wenn Sie so wollen, sind Sie so etwas wie ein Richter dieser Erde. Sie wachen darüber, dass alles seine Ordnung hat und nichts im Chaos versinkt. Sie vertreten ein höheres Gesetz, eines, das Ihnen der Kosmos diktiert. Danach müssen Sie sich richten.

Wenn Sie daher in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne herantragen, dann müssen Sie auch genau wissen, wie Sie damit umgehen, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Was werden Sie tun, damit in den Herzen der Menschen das Gefühl stärker wird, eine Gemeinschaft zu sein, die jeden mit einschließt, der auf dieser Erde lebt?

