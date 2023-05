Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Wassermann

Sie kamen als Wassermann auf die Erde und wurden mit dem Element Luft getauft. Sie bekamen vom Universum einen ganz besonderen Auftrag. Ihr Leben soll ein Beispiel sein und die anderen Menschen daran erinnern, dass jeder Einzelne ein einmaliges und besonderes Individuum ist. In unserer heutigen Welt geht die Pflege und Achtung des Individuums mehr und mehr verloren. Man vereinheitlicht Menschen, bis schlussendlich jeder dem anderen gleicht und sich nur noch unwesentlich unterscheidet. Der einzelne Mensch wird zur Massenware. Wer seine Individualität lebt, gerät in Gefahr, von anderen ausgegrenzt zu werden. Ihre Aufgabe ist es, gegen diese Strömung anzutreten, sie aufzuhalten.

Wenn Sie also in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne aussprechen, dann müssen Sie auch wissen, was Sie tun, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Nur wenn Sie dabei Ihrem Karmaweg folgen, kann Ihr Wunsch in Erfüllung gehen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014