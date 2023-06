Horoskop zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2023: Drei Sternzeichen erleben großes Glück!

Den ganzen Tag über steht der Mond am 21. Juni 2023 in Ihrem Zeichen, lieber Löwe. Das verleiht Ihnen enorm viel Energie und Kraft. Schlechte Laune wird bei Ihnen nicht aufkommen. Durch die Unterstützung von Mars und Merkur, auf die Sie an diesem Tag ebenfalls vertrauen können, wird dieser glücklicherweise sehr lange Tag noch schöner für Sie.

Der Tagestipp der Sterne: Damit Sie all Ihre guten Einfälle, die Ihnen heute in den Sinn kommen, nicht vergessen, sollten Sie sich diese direkt notieren. Was gibt es Schöneres, als ein Tagebuch voller Ideen?!

Ihr Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Löwe