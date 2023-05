Das Horoskop für den Schützen:

Vielleicht ist es im Beruf nicht immer so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie wurden zurückgedrängt, beiseite geschoben? Oder Sie fühlen sich in Ihrer Beziehung nur noch eingeengt, weil sich der Partner alle Freiheiten herausnimmt, aber Ihnen keine lässt. Wie das oft so ist. Sie werden es spüren, es wird Ihnen plötzlich klar werden, in aller Härte – denn der Neumond bedrängt, fesselt Sie in einem heftigen Quadrat. Die kleinste Umklammerung werden Sie jetzt als unerträgliches Gefängnis empfinden. Gehen Sie hinaus in die Natur, steigen Sie auf eine kleine Anhöhe, schreien Sie Ihren Kummer hinaus in den Wind, befreien Sie sich innerlich. Von diesem erhabenen Standort aus, von dem Sie auf die Menschen hinabschauen, werden Sie plötzlich erkennen, was zu tun ist, wie Sie sich entscheiden müssen. Wenn es vielleicht auch am Anfang wehtut, Sie müssen diese Entscheidung treffen. Es ist die große Chance Ihres Lebens, alles zum Guten zu wenden.

