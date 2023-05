Das Horoskop für den Skorpion:

Sie gingen sehr gerade Ihren Weg. Zielgerichtet. Ein Skorpion macht keine Umwege. Und dennoch gab es auch in Ihrem Leben Dinge, die vielleicht hätten anders verlaufen müssen. Mit dem Jupiter in Opposition werden Sie das jetzt ganz klar erkennen. Er treibt Sie an, er fordert Sie heraus. Er konfrontiert Sie mit seltsamen Zufällen, vielleicht ein Anruf, vielleicht ein Brief, eine vollkommen unerwartete Begegnung auf der Straße – sie bringen Bewegung in Ihr Leben, glückliche Fügungen geschehen. Sie erkennen plötzlich, was schief gelaufen ist, was im Beruf zu tun ist, was privat. Es ist Ihre Schicksalswoche mit ungemein günstigen Vorzeichen: Die Venus, die Sonne und der Neumond in einem beflügelnden Sextil zu Ihnen drängen Sie zur richtigen Entscheidung. Sie werden etwas tun, etwas unternehmen, was Ihr Leben grundlegend verändern wird. Achten Sie auf alles, was Ihnen ungewöhnlich vorkommt. Es kann eine Botschaft aus Ihrem Unterbewusstsein sein. Sie haben ein magisches Auge dafür.

