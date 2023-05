Das Horoskop für die Waage

Vielleicht hätten Sie in Ihrer Ehe öfters streiten müssen, vielleicht hätten Sie im Beruf und unter den Freunden nicht immer dieses verbindende, beschwichtigende Wesen spielen dürfen, das Sie sich selbst aufgebürdet haben. Vielleicht wäre dann alles etwas anders verlaufen – und Sie hätten sich nicht selbst unterdrückt. Wenn das so war, wenn Sie manchmal so empfinden, etwas versäumt zu haben – wird das jetzt hochkommen. Mit aller Härte, aller Deutlichkeit. Sie werden spüren, dass Sie zu oft ja gesagt haben, zu oft nachgegeben haben. Sie sehen es klar vor Augen, sehen die Szene von damals, wie man Sie hinterging und Sie wegschauten. Oder Sie sehen den Menschen, der Ihnen ganz nahe war und mit dem Sie doch nie zusammenkamen. Und Sie werden jetzt plötzlich wissen, was zu tun ist. Ihn anrufen, einen ganz anderen Weg einschlagen, sich von Menschen trennen, die Ihnen nicht gut tun. Sie treffen die richtige Entscheidung, die Gewissheit wird aus Ihrem Innersten hochsteigen.

Noch mehr zu Ihren Liebeschancen erfahren Sie im Liebeshoroskop 2011!