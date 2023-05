Das Horoskop für den Stier:

Entscheidungen sind Veränderungen – und die mögen Sie nicht, aber das wissen Sie. Denken Sie jetzt lieber an all das, was Sie in Ihrer gutmütigen Art ertragen haben und vielleicht noch ertragen. Im Beruf, in der Liebe, unter Freunden – vielleicht muss da etwas ganz radikal verändert werden. Entscheiden Sie, Sie können nichts falsch machen. Jupiter im eigenen Zeichen. Und die Sonne, die Venus und auch noch der Neumond im beflügelnden Trigon dazu. Die Schicksalswoche ist Ihre Glückswoche. Hören Sie nur in sich hinein und folgen Sie der Stimme des Herzens. Aber lassen Sie auch unangenehme Einsichten zu, die Menschen, Kollegen, Freunde betreffen, die Ihnen ans Herz gewachsen sind. Und selbst wenn Sie fühlen, dass Sie ein ganz neues Leben beginnen sollten, an einem anderen Ort, tun Sie es, entscheiden Sie. Es wird gut. Woran Sie sich klammern, was Sie vereinnahmen, ist nicht immer das Beste für Sie. Denken Sie darüber nach. Lassen Sie jeden Gedanken zu. Und sei er auch noch so abwegig.

