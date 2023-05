Das Horoskop für Zwillinge:

Sie haben ständig etwas weggeschoben, zur Seite geschoben, auf Morgen aufgeschoben, in Zweifel gezogen, ob Ihre Zweifel überhaupt berechtigt sind. Aber irgendwann lassen sich gewisse Dinge nicht mehr verschieben, bauen sich zum Problem auf. Sehen Sie das auch so? Gibt es im Berg aller Dinge, die Sie mal angefangen und nicht zu Ende gebracht haben, etwas, das eine Entscheidung braucht? Gibt es Menschen, die Ihnen nahestanden, die Sie aus den Augen verloren, und die Sie jetzt anrufen sollten. Bedenken Sie: Ihnen macht so eine Freundschaft, so ein Verhältnis auf Distanz nichts aus, aber den anderen... Der Neumond wird Sie an alles, was getan werden muss, erinnern. Aber er ermahnt nicht, er drängt, er zwingt – er steht im Quadrat zu Ihnen. Es werden viele Dinge in dieser Schicksalswoche hochkommen, die Sie vielleicht nicht mehr wahrhaben wollen. Aber am Ende werden Sie sehen, dass auch das, was aus dem schlechten Gewissen spricht, gut sein kann. Es bringt das Erwachen.

