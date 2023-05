Das Horoskop für den Krebs:

Sie stehen im Zentrum des Glücks. Beeindruckend: Auf der einen Seite im beflügelnden Sextil der Jupiter, auf der anderen Seite im Sextil Venus, Sonne und der Neumond. Und alle drängen, fordern. Fühlt sich so das Glück an? Keine Angst: Sie müssen sich nicht Veränderungen aufzwingen lassen, die Sie nicht mögen, weil Sie Streit fürchten. Sie müssen sich nicht Menschen ausreden lassen, die Ihnen vielleicht entglitten sind, aber an denen Sie dennoch hängen. Sie dürfen sich nur nichts mehr einreden lassen und müssen zu sich selbst stehen. Nur auf sich selbst hören, dann werden Sie plötzlich selbst wissen, was zu tun ist. Wie Sie entscheiden müssen. Glückliche Fügungen werden einen Menschen in Ihr Leben tragen, einen alten Traum wieder hochkommen lassen, an vergessene Chancen erinnern – und alles in Ihrem Leben wird sich wenden. Sie treffen die richtige Entscheidung, ganz von alleine, sie kommt vom Herzen.

