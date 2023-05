Ihr Aszendent ist im Zeichen neben dem Saturn

Ihr Aszendent steht im Steinbock oder im Skorpion. Sie sind daheim und im Beruf äußerst dominant. Ihrem Gesetz, Ihrer Meinung hat alles zu folgen. Mussten Sie sich anpassen, wurde Ihr Wille von autoritären Eltern, Lehrern und Chefs gebrochen, nehmen Sie eine trotzige Antihaltung ein, sind gegen alles und jeden, beschränken sich auf kleinliche Sticheleien. In extremen Fällen schwanken Sie zwischen Rachsucht, vollkommen überraschenden, irrationalen Angriffen und anschließender Reue. Sie beleidigen und umschmeicheln, bemühen sich um Sympathie.

Ihre verborgenen Kräfte: Sie haben eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe, sind dabei sehr misstrauisch, sehr klug und zu tiefen Einsichten fähig. Schwierigkeiten motivieren Sie, Hindernisse spornen Sie zu wahren Höchstleistungen an – besonders wenn alles in Ihrem Leben streng geregelt ist. Dann werden Sie sich sehr gründlich und eisern diszipliniert ein eigenes Leben aufbauen, Ihr eigenes Leben. Und dabei zu anderen Menschen (außer dem eigenen Partner) in einer skeptischen Distanz stehen.

Ihre verborgenen Chancen: Sie kämpfen heimlich um die Macht, manchmal verbissen, manchmal verzweifelt. Aber man wird dabei Ihre wahren Gefühle niemals erkennen. Sie zeigen keine Emotionen, können sich auch bei starker innerer Erregung äußerlich sehr ruhig und gefasst verhalten. Sie bleiben cool, das ist Ihre Stärke. Und locken dabei Ihre Gegner und Konkurrenten aus der Reserve, beherrschen Sie großartig.

