Zwischen Ihrem Aszendenten und Saturn liegt ein Zeichen

Ihr Aszendent steht im Wassermann oder in der Waage. Sie haben ein schönes, ausgewogenes Weltbild, glauben an das Gute, wollen niemand etwas Böses und haben vor allem Freude an den stilvollen Dingen des Lebens. Sie streben eine freie, sozial gerechte Welt an, in der Sie überall zu Hause sind, Hauptsache, man rückt Ihnen nicht zu nahe. Wenn Sie auf zu starke Widerstände stoßen, auf Lieblosigkeit und Aggression – dann neigen Sie zur Weltflucht oder Sie passen sich allzu sehr an, verlieren sich selbst aus den Augen.

Ihre verborgenen Kräfte: Sie sind sehr freundlich und offen, gewinnen sehr schnell die Sympathie anderer Menschen, dominieren ganze Gesellschaften. Sie beherrschen es perfekt, sich und Ihre Ziele ins beste Licht zu rücken und andere Menschen mit sonnigem Charme und mit Diplomatie von Ihren Absichten zu überzeugen. Das ist Ihre einmalige Stärke, Ihr Geschick, das Sie stets nutzen sollten. Dabei müssen Sie nur darauf achten, dass Sie Ihre Gefühle nicht verleugnen und dass daraus kein oberflächliches Spiel wird.

Ihre verborgenen Chancen: Sie sind der typische Quereinsteiger, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und die unerwartete Karriere macht. Dabei helfen Ihnen Ihre außergewöhnliche Menschenkenntnis, Ihre Kontaktfreude und Ihr Talent, sich auf eine andere Lebenseinstellung und Weltsicht perfekt einpendeln zu können.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage