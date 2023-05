Ihr großes Sternen-Geheimnis: Leben Sie Ihr wahres Ich!

Wichtig ist zu allererst, dass du dir deine Verbindung mit deinem kosmischen Potential bewusst machst. Deine Mangelerlebnisse und Schwierigkeiten werden dadurch kleiner oder spielen überhaupt keine Rolle mehr. Gleichzeitig schaffst du Raum für ein Glück, das dir nichts und niemand mehr nehmen kann.

Und wenn du dieses Potential in dir wachrufst und es in deinem sozialen Leben nutzt, wird es dir helfen, dich von dem größten Teil deiner Ängste und Sorgen zu befreien. Denn genau über diese Ängste und Sorgen will ich in der ersten Folge dieser Serie sprechen.

Es gibt dich, so wie du dich kennst, dich als soziales Ich, und es gibt noch die Ahnung von einem anderen Sein. Machen wir uns auf den Weg, es näher kennenzulernen. Begeben wir uns auf die Suche nach deinem größten Schatz.

Ich habe festgestellt, dass es leichter ist, dieses andere Sein kennenzulernen, wenn man ihm den Namen „zweites Ich“ verleiht. Noch besser ist ein persönlicher Name, zum Beispiel:

(Trage in das leere Feld den erstbesten Namen ein, der dir einfällt, ganz spontan und ohne nachzudenken.)

Mein „--------------------------------------“:

Willkommen! Ich bin so glücklich, dass es dich gibt und ich damit nicht mehr alleine bin. Ich versuche, dich zu begreifen: Du bist ich und du bist nicht ich. Du bist in mir und genauso außerhalb von mir. Sage du mir jetzt, wer du bist – und wer ich bin.

Nun lass dein zweites Ich in dir sprechen und höre aufmerksam zu. Dein zweites Ich (… hier kannst du den von dir gewählten Namen wählen) sagt dir: „Es gibt mich schon immer und ich bleibe immer. Ich kann dich in deiner ganzen Wirklichkeit wahrnehmen, kenne dich mit all deinen Sorgen, Wünschen und Ängsten. Alles. Ich urteile nicht. Ich nehme einfach wahr. Wie ein Spiegel reflektiere ich alles, was du tust, denkst, fühlst. Weil ich nicht du bin, machen mir zum Beispiel deine Ängste keine Angst. Deine Wünsche erzeugen in mir kein Verlangen. Ich nehme einfach nur wahr. Ich beobachte. Pass auf – ich verrate dir jetzt ein Geheimnis: Du musst mir nur näherkommen, am besten meinen Platz einnehmen, dann schwächen sich deine Sorgen und Ängste ab, verschwinden vielleicht sogar ganz. Du bist stark, und es geht dir gut.“

Wenn du das verinnerlichst hast, hast du bereits den ersten großen Schritt getan, um dich von den Fesseln deines sozialen Ichs zu befreien, also von dem Ich, das dich fortwährend mit Ängsten und Sorgen quält.

Angst ist etwas Schreckliches. Wie ein Gespenst lauert sie überall und packt zu – dann ist man nicht mehr der Mensch, der man sonst ist.

Ein neugeborenes Kind kennt keine Angst. Es ist noch voll und ganz mit seinem kosmischen Vermächtnis verbundenen: ein paradiesischer Zustand. Es fühlt sich sicher – und diese Sicherheit kennt keine Angst. Im Laufe der Sozialisation entstehen neue und andere Sicherheiten, an erster Stelle die Mutter, der Vater sowie weitere Bezugsperson. Es hängt schließlich von der jeweiligen Achtsamkeit der Erziehung ab. Bleibt Raum für die Teilhabe an der ursprünglichen Verbindung zum kosmischen Vermächtnis, kann man dem Leben angstfrei begegnen. Dann erwächst Sicherheit aus sich selbst heraus. Man ist fremden und unbekannten Situationen gewachsen. Erfolgt eine vollständige Trennung, erfährt das heranwachsende Kind nur noch von seinen unmittelbaren Bezugspersonen Sicherheit und ist ihnen damit ausgeliefert. Ohne sie glaubt es sich verloren. Es bekommt Angst.

Ängste loszuwerden, ist schwierig. Diese nisten sich im Psychosystem ein und lassen nicht mehr los. Aber es gibt Techniken, die helfen, den Weg zurück zu Angstfreiheit und Lebensfreude zu finden.

Um diesen Befreiungsprozess und den Wechsel vom sozialen Ich zum zweiten und eigentlichen Ich erfolgreich zu gestalten, ist es gut zu wissen, wie die Ängste deines sozialen Ichs überhaupt entstehen und mit welchen Ängsten es du hauptsächlich zu tun hast. Jedes Sternzeichen hat da ein ganz spezielles Verhältnis zum Thema Ängste und Sorgen. Die Zusammenhänge zu kennen kann dir helfen, dich von den Fesseln deines sozialen Ichs zu lösen.