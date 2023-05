Uranus im Transit zum Geburtspluto: Wenn der Blitz in unser Leben einschlägt ...

Uranus ist der Planet der Revolution und der Veränderung, der alles Alte entschieden abstößt, damit Neues entstehen kann. Ihn interessiert keine Vergangenheit, er will einfach nur überwinden und abkappen, was der Zukunft im Wege steht, ohne jedes Mitleid und ohne jede Sentimentalität. Er ist der Rebell, der sich vor allem gegen das auflehnt, was ihn lange eingeengt und bevormundet hat.

Tendenziell ist Uranus der Planet, der zu äußeren Veränderungen anregt bzw. drängt. Pluto ist der Stirb-und-Werde-Planet, der ebenfalls Veränderungen bringt, die aber oft mit tiefen Persönlichkeitswandlungen verbunden sind. Der Halbmond im Pluto-Zeichen symbolisiert seine verdrängten Schattenseiten und Wesensanteile, die mit aller Macht zu uns zurück und in unser Leben integriert werden wollen, sobald eben Pluto angesprochen ist.

Wenn Uranus nun unseren Geburtspluto in einem herausfordernden Winkel transitiert, dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Uranus alles, was wir verdrängt, bisher nicht gelebt haben und was an verborgenen Leidenschaften in uns schlummert, richtiggehend wachrüttelt und nach außen kehrt. Uranus ist hier so etwas wie der schrille Weckruf, der in den tiefsten und abgelegensten Winkel unserer Seele vordringt und dort für mächtige Erschütterungen sorgt. Man könnte durchaus von einer totalen Revolution sprechen, die nun das Leben des Betroffenen ergreift, oft ausgelöst durch plötzliche Veränderungen und Ereignisse, wie es eben dem Uranus-Prinzip entspricht.

Schenkt Pluto neue Kraft?