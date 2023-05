Neumond Oktober 2021: Beziehungen im Fokus

Der Oktober-Neumond tritt am ersten Montag des Monats ein, also am 6. Oktober, genauer um 13:05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Mond zwischen und Erde und Sonne und ist nicht sichtbar, sondern zeigt der Erde nur seine Nachtseite.

Der nächste Vollmond im Oktober 2021 erwartet uns am 20. Oktober um 16:58 Uhr. Was der Widder-Vollmond für die Sternzeichen bewirkt, erklären wir im Detail. Der nächste Neumond steht dann wiederum am 4. November 2021 ein.

