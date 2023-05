Uranus im Transit zum Geburtsneptun: Wenn die Verwirrung plötzlich einschlägt

Uranus als Transit ist immer das überraschende Moment im Leben, könnte man sagen, wobei die Überraschung in der Regel genau mit dem Planeten und der Häuserstellung des Geburtshoroskops einhergeht, die er gerade anspricht. Uranus sorgt vor allem im spannungsvollen Transit stets dafür, dass wir unser Leben nicht allzu gemütlich einrichten, indem er uns aus Gewohntem herausreißt und uns immer wieder neue oder einfach nur andere Perspektiven vor Augen führt.

„Überfällt“ Rebell Uranus nun unseren Geburtsneptun, muss das nicht zwangsläufig mit großen und einschneidenden äußeren Geschehnissen einhergehen. Neptun ist nämlich in erster Linie der Planet, der mit unseren geistigen Kräften und unserem Unterbewusstsein in Verbindung steht. Das heißt, dass die „Bombe“ Uranus in unserem Inneren gezündet wird.

Psychologen würden wohl von Schockmomenten sprechen, die diese Transite auslösen können. Das heißt, es kann uns jetzt etwas so stark erschüttern, dass wir in eine Art Schockstarre geraten und vorübergehend vielleicht sogar mit einer gewissen Orientierungslosigkeit kämpfen müssen.

Was kann passieren? Vielleicht fördert dieser Uranus plötzliche Geheimnisse zu Tage, die über unserem Leben lasten. Oder ein durch ihn ausgelöstes „seelisches Erdbeben“ rückt urplötzlich Verdrängtes ins Bewusstsein, das wir tief vergraben hatten, damit es uns nicht mehr schaden und verunsichern kann. Der Selbstschutz reicht unter Umständen nicht mehr aus, um dieser Flutwelle, die uns in tiefste Abgründe zu ziehen droht, zu widerstehen.

Um die Tragweite der Astrologie und der Planetenkräfte zu verdeutlichen: Uranus und Neptun sind auch im Realen die Planeten der Flutwelle. Beim gigantischen Erdbeben im Dezember 2004 im indischen Ozean, das eine Reihe von verheerenden Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans auslöste und beim gewaltigen Erdbeben in Japan am 11. März 2011, das einen 10 Meter hohen Tsunami nach sich zog, hatten wir eine sogenannte Rezeption zwischen Uranus in den Fischen und Neptun im Wassermann am Himmel.

Zur Erklärung: Eine Rezeption ist immer dann gegeben, wenn zwei Planeten jeweils im Herrschaftsbereich des anderen stehen. Auch ohne Aspekt bauen die beiden Planeten durch ihre Rezeption ein enorm starkes Energiefeld zueinander auf. Neptun steht mundan für das Wasser, den Ozean. Im persönlichen Horoskop symbolisiert er nicht nur unser Unbewusstes, er ist auch verknüpft mit unseren Sehnsüchten, unseren höchsten Idealen und unserer Vorstellung von Liebe, so wie wir sie uns wünschen und erträumen. Ein plötzliches Erlebnis im Sinne des Uranus kann uns aus diesen Träumen regelrecht herausreißen und in eine Welt hineinkatapultieren, die keinerlei Romantik mehr besitzt und nur noch kalt und berechnend erscheint.

