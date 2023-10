Ihr Mantra des Tages für den 2. Oktober 2023

Wir beginnen die Woche in seltsamer Stimmung. Die Opposition von Merkur und Neptun drückt aufs Gemüt und wir träumen uns davon, in eine bessere Welt, wie wir meinen. Diese Flucht in eine Traumwelt ist gar nicht mal so verkehrt. Denn dort können wir uns ausruhen, Kraft tanken, mit Rittern und Helden, die Monster besiegen und Drachen zähmen. Am Abend wirken dann Mond und Uranus und da kann uns eine Nachricht erreichen, die uns durchrüttelt und mit der wir nicht gerechnet haben. Das muss nicht unbedingt negativ sein; wir bleiben ruhig, sammeln uns und machen dann einfach das Beste draus.