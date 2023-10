Ihr Mantra des Tages für den 3. Oktober 2023

Gestern hat uns Merkur entführt, heute schickt er uns zusammen mit Pluto auf den Boden der Tatsachen zurück. Beide Planeten fordern uns auf, die Dinge zu hinterfragen. Wir sind der Wahrheit auf der Spur, entlarven Lügen. Vor allem, wenn wir sowieso nicht glücklich sind, ist es an der Zeit, zu handeln. Es bringt nichts, auf der Stelle zu treten, nur weil wir Angst vor Neuem und vor der Zukunft haben. Merkur und Pluto geben uns einen Schubs in die richtige Richtung. Es liegt an uns, dann weiterzugehen. Vormittags verbindet sich der Mond in einem Quadrat zu Saturn und auch da erkennen wir sofort, wenn wer nicht ehrlich ist.