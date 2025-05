Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 18. Mai 2025

Das Mantra

"Beziehungen sind so viel wichtiger als Geld."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Egal, was in dieser Woche war – Sonne und Uranus bringen frischen Wind in die Bude. Das heißt, dass alles, was schiefgelaufen ist, plötzlich fast von selbst wieder klappt. Allerdings können Diskussionen um das liebe Geld erneut richtig Ärger bringen, weil Merkur und Mars im Quadrat zueinander stehen und keiner nachgeben oder sich einsichtig zeigen will. Hören wir lieber auf den Mond, der mit seinen Verbindung zu Saturn, Neptun und Pluto eigentlich viel Schönes für uns geplant hat. Alles andere lassen wir einfach nicht zu.