Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 13. Mai 2025

Das Mantra

"Ich konzentriere mich immer auf das, was ich gerade tue."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir verspüren beim Aufwachen eine gewisse Unruhe, die von Mond und Uranus ausgeht. Sobald sich der Mond am Vormittag mit Saturn trifft, legt sich die Nervosität aber und wir können konzentriert arbeiten und gut vorankommen. Dabei hilft uns am frühen Nachmittag auch das Trigon von Mond und Neptun. Die Ideen sprudeln nur so aus uns heraus und da ist wirklich viel Gutes dabei, auch wenn wir nicht alles gleich in die Tat umsetzen können. Zu guter Letzt trifft sich der Mond auch noch mit Pluto im Sextil. Das öffnet unser Herz und wir spüren ganz viel bedingungslose, ehrliche Liebe.