Ihr Mantra des Tages für Montag: 2. Dezember 2024

Das Mantra

„In meinem Träumen baue ich mir eine eigene Welt!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir gehen mit offenen Augen und klopfendem Herzen in die erste Dezemberwoche, die es in sich hat. Heute spüren wir bereits die Nähe von Venus und Uranus. Sie nehmen uns die Angst davor, verletzt zu werden, und das hilft ganz wunderbar dabei, wenn man auf der Suche nach einem Partner ist. Es kann uns ganz plötzlich treffen: im Supermarkt, im Bus, in der Kantine beim Mittagessen – es ist ein Blick und wir wissen sofort, dass jetzt und hier eine Liebesgeschichte beginnen kann. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt, schonen uns aber abends. Mond und Neptun verlangen etwas Ruhe, die Tage sind aufregend genug..