Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 3. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich gebe die Verantwortung auch mal ab!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nachdem uns Mond und Neptun gestern Abend früh ins Bett geschickt haben, gönnen uns der Mond und die Sterne noch einen Tag zum Verschnaufen. Den brauchen wir auch, weil ab Morgen die wilde Fahrt in den Dezember erst so richtig losgeht. Heute erledigen wir unsere Pflichten und alles, was sonst noch so ansteht. Wir halten uns ganz bewusst im Hintergrund, weil wir wissen, dass der Vorhang für uns erst noch fallen wird und unser großer Auftritt kurz bevorsteht. Vielleicht gönnen wir uns sogar noch eine kurze Auszeit in einem Wellness Tempel, beim Friseur oder der Kosmetikerin. Wir lassen uns einfach verwöhnen.