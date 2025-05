Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 3. Juni 2025

Das Mantra

"Ich atme tief ein und aus, auch wenn es mal stürmisch wird."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Am heutigen Dienstag wirken zwei Mond-Quadrate, die den gestrigen entspannten Tag leider etwas zunichte machen können. Das fängt schon in den frühen Morgenstunden an, wenn sich die Sonne mit dem Mond im Quadrat trifft. Wir stehen auf, schauen in den Spiegel und uns gefällt so gar nicht, was wir da sehen. Wir wirken müde und farblos. Eine Wechseldusche und heißer Kaffee können da Abhilfe schaffen. Der Tag verläuft dann hoffentlich reibungslos. Aber der Abend wird dann nochmal nervig, wenn der Mond im Quadrat zu Merkur steht. Unterhaltungen verlaufen kompliziert und enden in unschönen und anstrengenden Diskussionen.