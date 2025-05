Ihr Mantra des Tages für Montag: 2. Juni 2025

Das Mantra

"Ich reise durch meine Gedanken, denn in der Ruhe liegt meine Kraft."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Da an diesem Montag keine besonderen Aspekte auf uns einwirken, können wir relativ entspannt und mit unserem eigenen Tempo in die Woche starten. Es wird nicht gehetzt und gestresst. Wir frühstücken in Ruhe, machen uns dabei eine To-do-Liste für die kommenden Tage, sodass wir nichts vergessen, was vor Pfingsten noch erledigt werden muss. Wir nehmen uns auch noch die Zeit, über das eine oder andere Angebot nachzudenken, das uns in den letzten Tagen gemacht wurde. Am besten können wir jetzt nachdenken, wenn wir an einem See oder Fluss spazieren gehen. Auch die Stille des Waldes hilft dabei, unsere Gedanken zu ordnen.