Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 28. April bis zum 4. Mai 2025

Endlich ist ab Donnerstag der Wonnemonat Mai da – wir verbinden damit automatisch eine Zeit des Lichts, der Lebensfreude und der Liebe. Erfüllen sich unsere Erwartungen? Schauen wir mal.

Am Mittwoch, dem letzten Tag im April, steht Liebesplanet Venus im Widder und weckt die Abenteuerlust. Wir checken unsere Gefühle und sind neugierig darauf, was andere für uns empfinden. Und wir sind überhaupt nicht abgeneigt, in der Liebe neues Terrain zu erkunden. Aber Vorsicht, am 30. April ist Walpurgisnacht, die Nacht, in der die Hexen tanzen. Und da gelingt es uns nicht immer, die bösen Geister zu vertreiben. Für die Liebe heißt das: Wer sich allzu leichtfertig in die nächstbeste Affäre stürzt, für den kann es böse enden.

Der erste Mai wird dann mit drei schwierigen Mond-Quadraten ein Stresstest für unsere Gefühle. Jetzt heißt, nicht gleich jeder Laune nachzugeben.

Doch schon am Freitag, 02.05.2025, wird das Thema Liebe wieder ganz großgeschrieben. Denn dann verbindet sich Venus mit Neptun, der die Sehnsucht nach Zauber und Magie und märchenhafter Hollywood-Liebe weckt. Und gut möglich, dass der*die Traumprinz*essin ganz in der Nähe ist und nur darauf wartet, dass wir ihm*ihr unsere Liebe gestehen. Wir können diese Liebessterne zum Beispiel auch dafür nutzen, um einer eingeschlafenen Partnerschaft neues Leben einzuhauchen. Eine Umarmung, ein zärtlicher Kuss oder die richtigen Worte können Wunder bewirken. Oder wir überlegen uns eine Überraschung für unseren Schatz und erinnern uns daran, wie es war, frisch verliebt zu sein. Die Liebessterne leuchten natürlich auch über den Singles. Allerdings müssen die aufpassen, dass sie im Überschwang der Gefühle nicht an den oder die Falsche*n geraten.