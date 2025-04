Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 4. Mai 2025

Das Mantra

"Manchmal bin ich selbst meine beste Gesellschaft."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die letzten Tage waren im Grunde gar nicht so schlecht. Wir haben viel Schönes und vielleicht Verrücktes erlebt. Heute ist es klug, wenn wir uns ein wenig vom Geschehen entfernen und den Tag mit uns alleine verbringen. Vor allem am Nachmittag wirkt nämlich das Mond-Quadrat-Sonne und da können wir uns irgendwie mal wieder selbst nicht leiden – geschweige denn unsere Mitmenschen. Es tut uns gut, wenn wir allein durch einen Wald streifen oder an einem Gewässer sitzen und dabei unseren Gedanken einfach freien Lauf lassen. Den guten, wie den schlechten. Dann schütteln wir alles Negative ab und beenden den Tag in Frieden und Zufriedenheit.