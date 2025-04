Ihr Mantra des Tages für Montag: 28. April 2025

Das Mantra

"Ich achte auf mich und tue das, was mir guttut.

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn heute kein besonderer Aspekt herrscht und eigentlich nichts den Wochenstart trüben oder stören sollte, denken wir daran, dass der zunehmende Mond und die Sonne beide im Sternzeichen Stier stehen. Da wird man gerne ein wenig unvorsichtig, was die gesunde Ernährung betrifft. Schon morgens wachen wir auf und haben Lust auf ein üppiges Frühstück und so geht das den ganzen Tag dahin, bis wir am Abend mit einer Tüte Chips vorm Fernseher liegen. Wenn wir diesem enormen Appetit zu unbeschwert nachgeben, könnte es sein, dass es uns nicht gut damit geht. Also sollten wir den Genuss achtsam leben.