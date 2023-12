Ihr Mantra des Tages für die Neumond-Woche vom 11. bis 17. Dezember 2023

"Ich genieße die Besinnlichkeit."

Nachdem am Sonntag, 10.12.2023, unser Herz ein paar verliebte Hüpfer gemacht hat, folgt am Montag vermutlich das dazugehörige "Geständnis". Venus und Merkur verbinden sich nämlich und damit haben wir kein Angst mehr davor, unsere Gefühle in Worte zu fassen. Was bringt es auch schon, wenn man jemanden aus der Ferne anhimmelt, ohne zumindest versucht zu haben, der Liebe eine Chance zu geben? Und selbst, wenn sie nicht erwidert wird, tut das zwar weh, aber wir haben uns nichts vorzuwerfen. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Gut möglich, dass wir sogar noch einen Heiratsantrag kriegen und ihn mit einem jubelnden "Ja! Ich will!" beantworten.

Eine lange Bedenkzeit wäre auch nicht von Vorteil, weil Merkur ab Mittwoch wieder rückläufig ist – und zwar bis zum 02.01.2024! In dieser Zeit stagniert alles. Merkur zieht die Bremse an und alles, was bis Mittwoch nicht in trockenen Tüchern ist, wird sich hinauszögern. Allerdings hat dieser rückläufige Merkur direkt in der Weihnachtszeit und so kurz vor Neujahr auch seine Vorteile. Die Hektik lässt spürbar nach und wir kommen innerlich zur Ruhe.

Dazu wirkt am Mittwoch auch noch der Neumond im Schützen, der die feminine und freundliche Seite in uns betont. Das heißt: Es regieren die Gefühle. Wir wollen, dass es allen gut geht und tragen Frieden und Liebe in die Welt hinaus.

Am Sonntag spüren wir dann den Weihnachtszauber ganz tief in uns. Die Magie umhüllt uns wie ein warmer Mantel und wir lassen uns von Sonne und Neptun davontragen in Welten, die uns sonst verborgen bleiben. Wer zu verkopft ist, verpasst da wirklich was. Der Glaube an das, was wir nicht sehen können, kann aber Berge versetzen und Wunder bewirken.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 11. bis 17. Dezember 2023.

Wenn Sie schon mehr über das Jahr 2024 erfahren möchten, hilft außerdem ein Blick in das Jahreshoroskop 2024 für Ihr Sternzeichen.