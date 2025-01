Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 14. Januar 2025

Das Mantra

„Ich weiß, was mir zusteht und darf das einfordern.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Schon in den frühen Morgenstunden verbindet sich der nun wieder abnehmende Mond mit Neptun in einem Trigon. Wir wachen auf und haben gleich ein Gespür dafür, dass der Tag gut werden wird. Wir sehen heute nicht mit den Augen, sondern mit unserem Innersten, mit unserem Herzen. Und das sagt uns, dass wir ruhig auch mal auf uns schauen dürfen. Das ist kein Egoismus, sondern Achtsamkeit. Ab Mittag wirken dann Mond und Pluto, was mit der fürsorglichen Stimmung für uns selbst, eine richtig tolle Ausstrahlung verleiht. Wir kennen uns und unseren Platz in der Welt und das macht uns richtig stark.