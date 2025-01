Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 15. Januar 2025

Das Mantra

„Ich lebe und liebe - aber mit Herz und Verstand“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute wirken zwei Jupiter-Aspekte, die es zu beachten gibt. Seine Verbindung zu Venus kann uns ziemlich in die Irre führen. Wir bewundern jemanden mit großen Augen und wünschen uns, auch so zu sein. Dabei haben wir doch gestern erst gelernt, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. Und diese Person, die uns da so fasziniert, hat das nicht einmal verdient, weil sie unsere Hingabe, Treue und Loyalität womöglich ausnutzt. Dafür könnte die Jupiter-Mond-Verbindung aber für eine kleine Finanzspritze sorgen. Wir füllen gleich in der Früh den Lottoschein aus. Tja, heute heißt es: Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Immerhin.