Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 15. Juli 2025

Das Mantra

"Ich sage meine Meinung, aber zwinge sie niemandem auf."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Dienstagmorgen kann etwas anstrengend werden, weil sich der Mond mit Streitplanet Mars trifft, und da liegen die Nerven schon mal blank. So können beim Frühstück schon hitzige Diskussionen wegen unsinniger Kleinigkeiten losgetreten werden und weil niemand nachgeben will und sich jeder im Recht fühlt, gehen wir im Streit in den Tag. Wir merken aber spätestens ab Mittag, dass es eigentlich lächerlich war, so schroff und stur zu reagieren. Je näher der Abend rückt, umso einsichtiger und versöhnlicher werden wir. Wir lassen jedem seinen Standpunkt und können davon sogar noch etwas lernen.