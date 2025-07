Ihr Mantra des Tages für Montag: 14. Juli 2025

Das Mantra

"Ich kenne mein Ziel und lasse mich nicht davon abbringen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mond und Jupiter beginnen mit uns die neue Woche und sind uns wohlgesonnen. Wir spüren schon beim Aufwachen starke, positive Energien, die uns durch den Montag tragen. Wir bleiben beharrlich an unseren Aufgaben dran und es erfüllt uns mit Glück und Stolz, dass wir dort sind, wo wir sein wollen. Dazu gehen wir eventuelle Probleme oder Hindernisse recht einfallsreich an und denken über den Tellerrand hinaus. Das wird vom Universum belohnt. Am Abend liegen wir mit einem glücklichen Lächeln im Bett, lassen den Tag Revue passieren und klopfen uns selbst auf die Schulter. Es war ein richtig guter Tag!