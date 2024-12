Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 16. bis 22. Dezember 2024

Es ist die letzte Woche vor Weihnachten und der Mond begleitet uns in dieser emotionalen Zeit. Am Montag im Trigon zu Saturn fördert er Selbstreflexion und Dankbarkeit. Diese Energien tun uns jetzt gut, und helfen uns darauf zu besinnen, worum es beim Fest der Liebe wirklich geht! Am Mittwoch warnt die Verbindung vom Mond mit Mars vor Manipulation. Doch keine Angst! Das Mond-Merkur-Trigon schärft unseren Verstand und hilft uns dabei, Täuschungen aufzudecken. Am Donnerstag sorgt ein Mond-Jupiter-Sextil für Glücksmomente, und am Freitag bringt die harmonische Verbindung mit der Sonne tiefe innere Zufriedenheit. Auch am Wochenende bleibt es positiv und mit diesen vielversprechenden Energien wünscht der liebe Mond uns: Frohe Weihnachten!

