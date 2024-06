Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 18. Juni 2024

Der zunehmende Mond steht im Skorpion – das war’s für heute auch schon an Einflüssen von „oben“. Darum ist der Tag recht gut dafür geeignet, um über Dinge nachzudenken, die uns aufreiben und Kraft kosten. Genau durchleuchtet und in Details aufgedröselt sehen die Probleme oft viel kleiner aus, als wir dachten, und so können wir uns Schritt für Schritt aus einer Situation befreien, die uns Angst gemacht hat. Das bringt ganz viel Erleichterung und dadurch können wir neue Energie und Power tanken, die wir in den nächsten Tagen bestimmt auch noch brauchen werden. Wir sehen unseren Pfad wieder vor uns und folgen unserem Herzen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de