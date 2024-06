Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 19. Juni 2024

Keine Frage: Neptun ist in dieser Woche sehr präsent und bestimmt das Geschehen. Das ist okay, wenn wir uns auf seine magischen Energien einlassen und sie uns zunutze machen. Gerade heute, wenn sich der Mond mit Neptun trifft, haben wir im Stundentakt Ideen, die im ersten Moment vielleicht völlig verrückt klingen. Aber wenn wir ein wenig tiefer graben und wir unseren Geist nicht blockieren, kann daraus etwas Großes entstehen. Es hilft, aus einem: „Nein, das klappt nicht!“ ein: „Was wäre, wenn...?“ zu machen. Was wäre, wenn wir den Job wechseln, wenn wir jemandem Gefühle gestehen, wenn wir aus unserer Komfortzone kommen?

Lesen Sie auch: Das große Sommer-Horoskop 2024: Das sind die besten Tage der Sternzeichen von Juni bis September

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de